Пользователи, получившие кошачий корм вместо PlayStation 5, все же смогут купить консоль

Amazon начала рассылать клиентам письма, в которых предлагает им возможность получить консоль. Об этом рассказал руководитель издания Push Square Энтони Диккенс в своем Twitter-аккаунте. Он, к своей собственной неудаче, оказался в числе тех самых пользователей, которые предзаказали консоль, а вместо нее получили кошачий корм.