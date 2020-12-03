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Пользователи, получившие кошачий корм вместо PlayStation 5, все же смогут купить консоль
Даже несмотря на дефицит устройства
Старт продаж PlayStation 5 в Великобритании омрачился одним неприятным моментом: пользователи, предзаказавшие консоль на Amazon, получили вместо нее кошачий корм. К счастью, ситуация начала “выравниваться” - горе-покупателям все же дадут возможность приобрести игровую приставку.
Amazon начала рассылать клиентам письма, в которых предлагает им возможность получить консоль. Об этом рассказал руководитель издания Push Square Энтони Диккенс в своем Twitter-аккаунте. Он, к своей собственной неудаче, оказался в числе тех самых пользователей, которые предзаказали консоль, а вместо нее получили кошачий корм.
Обращаем внимание, что это предложение предназначено исключительно для замены заказанной вами PS5. Предложение нельзя передать другому покупателю и нельзя использовать для покупки дополнительных консолей PS5.