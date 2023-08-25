Пользователи порносайта OnlyFans потратили более $5 млрд за 2022 год

07:01, 25 августа 2023
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Пользователи порносайта OnlyFans потратили более $5 млрд за 2022 годРост за год впечатляет
Платформа OnlyFans продолжает наращивать обороты, согласно новым финансовым показателям от её британской материнской компании Fenix International.
В 2022 году пользователи сайта потратили $5,6 млрд, что на 17% больше, чем в предыдущем году ($4,8 млрд). Платформа берет себе 20% от этой суммы, остальное идёт создателям.
Количество создателей контента на платформе также увеличилось: с 2,2 млн в 2021 году до 3,2 млн в 2022 году — рост составляет 47%. Количество поклонников у создателей выросло на 27%, достигнув 238,8 млн человек.
Всё это подтверждает, что OnlyFans остаётся крайне прибыльным способом заработка для многих, хотя рост числа создателей превышает рост доходов и новых фанатов, что может указывать на насыщение рынка.