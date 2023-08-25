Пользователи порносайта OnlyFans потратили более $5 млрд за 2022 год

В 2022 году пользователи сайта потратили $5,6 млрд, что на 17% больше, чем в предыдущем году ($4,8 млрд). Платформа берет себе 20% от этой суммы, остальное идёт создателям.

Количество создателей контента на платформе также увеличилось: с 2,2 млн в 2021 году до 3,2 млн в 2022 году — рост составляет 47%. Количество поклонников у создателей выросло на 27%, достигнув 238,8 млн человек.

Всё это подтверждает, что OnlyFans остаётся крайне прибыльным способом заработка для многих, хотя рост числа создателей превышает рост доходов и новых фанатов, что может указывать на насыщение рынка.