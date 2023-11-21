Пользователи пожаловались на проблемы с поиском товаров на Wildberries

Wildberries, популярный интернет-магазин, временно столкнулся с проблемой. Пользователи не могли найти товары как в мобильном приложении, так и на веб-сайте из-за появившейся ошибки. Товары, добавленные в корзину, стали недоступны, и предложение добавить их в лист ожидания появилось в приложении.

Пресс-служба компании подтвердила технический сбой на сайте Wildberries и заверила, что работает над оперативным восстановлением сервиса. В это время множество пользователей столкнулись с проблемами при поиске товаров и оформлении покупок. Компания приносит извинения за временные неудобства и призывает пользователей дождаться восстановления сервиса.