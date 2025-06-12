Пользователи раскритиковали новый «стеклянный» дизайн Apple за неудобство

Наибольшую критику вызвали прозрачные элементы интерфейса, которые мешают видеть текст уведомлений и затрудняют использование элементов управления, особенно на фоне сложных обоев. Пользователи отмечают, что кнопки и иконки сливаются с фоном, из-за чего ориентироваться в интерфейсе стало сложнее.

Liquid Glass распространяется сразу на все платформы Apple — от iOS до visionOS. Это говорит о попытке создать единый визуальный стиль, вероятно, в преддверии выхода будущих устройств компании, включая ожидаемые AR-очки. Однако текущее исполнение, по мнению части пользователей, скорее вредит удобству, чем приносит пользу.

Некоторые сравнили новый стиль с интерфейсом Windows Vista, также использовавшим полупрозрачные элементы. В то же время конкуренты, включая Samsung, уже внедряют похожие визуальные решения в своих системах.