Пользователи рассказали о самых стыдных сообщениях, отправленных по ошибке

Так, одна из девушек рассказала, как однажды её учительница по ошибке разослала всему классу ссылку на порно. Изначально, пишет издание, преподавательница планировала отправить им ссылку на их оценки.

Другая пользовательница поделилась случившейся с ней несколько лет назад историей. Она написала сообщение, в котором рассказала о своей тяге к девушкам, а не парням. И вместо того, чтобы отправить его психотерапевту, девушка, по ошибке, выслала сообщение своему мужу.