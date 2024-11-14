Пользователи с платной подпиской YouTube Premium внезапно начали видеть рекламу на сервисе

Пользователи сообщают, что видят как прероллы и мидроллы, так и рекламу в главной ленте.

Один из случаев произошёл в Германии, где Google тестирует тариф «Premium Lite», допускающий частичное показ рекламы, но непонятно, был ли этот пользователь подписчиком Lite или полной версии Premium.

Один из пользователей Reddit опубликовал письмо от службы поддержки YouTube, в котором говорилось, что «рекламные объявления могут иногда показываться по особым партнерским соглашениям или в рамках временных предложений».

В данном случае это была реклама пакета NFL Sunday Ticket для YouTube TV.

Представители YouTube заявили, что платные подписчики не должны видеть рекламу и в случае её появления следует обращаться в поддержку.