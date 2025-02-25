Пользователи смогут вызывать ИИ-ассистента Google новой фразой вместо «Hey, Google»

В будущих обновлениях пользователи смогут вызывать Gemini фразой «Hey, Gemini», которая станет альтернативой привычному «Hey, Google».

Обнаруженные в бета-версии Google 16.7.21 строки кода подтверждают, что компания тестирует поддержку двух разных голосовых команд.

Новый вариант будет доступен только на некоторых устройствах, но Google пока не уточняет, какие именно смартфоны или гаджеты получат поддержку первыми.

Ранее Google уже демонстрировала работу команды «Hey, Gemini» в рекламных роликах с AR-очками, что теперь подтверждается новыми находками.

Пока неизвестно, планирует ли компания полностью заменить «Hey, Google», но пользователям как минимум дадут возможность выбрать подходящий вариант.