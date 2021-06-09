Пользователи создали сайт для отслеживания заявлений Илона Маска о биткоине

Наука и технологии
Сегодня в 12:02
Пользователи создали сайт для отслеживания заявлений Илона Маска о биткоинеА также их влиянии на мир криптовалюты
Илон Маск всегда привлекал особое внимание к себе и своим высказываниям. Именно высказывания миллиардера, связанные с биткоином, и решили отслеживать и изучать энтузиасты в рамках онлайн-проекта ElonOMeter.
Авторы используют площадку для подсчёта ущерба, который нанёс Маск своими необдуманными заявлениями «миру криптовалют». Для большей наглядности, авторы сайта решили визуализировать влияние твитов бизнесмена на ценность криптовалют и сообщество.
Обновление ресурса происходит после каждого поста главы Tesla, в котором он так или иначе касается темы криптовалюты. Так, например, последнее сообщение было опубликовано 4 июня — тогда Маск запостил значок биткоина и разбитое сердечко.
На прочих графиках можно отследить влияния каждого его сообщения с января 2021 года — именно тогда миллиардер заявил о покупке биткоинов, тем самым подняв стоимость валюты.