Пользователи создали сайт для отслеживания заявлений Илона Маска о биткоине

Авторы используют площадку для подсчёта ущерба, который нанёс Маск своими необдуманными заявлениями «миру криптовалют». Для большей наглядности, авторы сайта решили визуализировать влияние твитов бизнесмена на ценность криптовалют и сообщество.

Обновление ресурса происходит после каждого поста главы Tesla, в котором он так или иначе касается темы криптовалюты. Так, например, последнее сообщение было опубликовано 4 июня — тогда Маск запостил значок биткоина и разбитое сердечко.