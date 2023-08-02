Пользователи Twitter получили возможность скрывать значок подлинности своего аккаунта

20:29, 02 августа 2023
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Пользователи Twitter получили возможность скрывать значок подлинности своего аккаунтаНо тогда будут ограничены некоторые функции
Социальная сеть Х (ранее Twitter) позволила верифицированным пользователям, которые оформили платную подписку Twitter Blue, скрывать синие галочки в своих аккаунтах.
Синие галочки повышают видимость в ленте соцсети, также пользователям доступны дополнительные функции по сравнению с теми, кто подписку не купил. При этом скрытие галочек ограничивает некоторые функции и для платных подписчиков.
«Подписчик может скрывать галочку в своей учётной записи. Галочка будет скрыта в вашем профиле и публикациях. Некоторые функции могут быть недоступны, пока ваша галочка скрыта», — сообщили в компании.