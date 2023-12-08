Пользователи VK «дружат» в среднем 4,5 года

Исследование «ВКонтакте» показало, что средняя продолжительность дружбы россиян в соцсетях достигает 4,5 лет. Январь оказался самым «дружелюбным» месяцем, с рекордом в 395 млн отправленных заявок, превышая другие месяцы на 8%. Рекорд по созданию новых пар друзей установлен 13 марта, когда образовалось более 8,6 млн дружеских связей. Люди чаще приглашают в друзья по понедельникам, а самое низкое количество заявок отправляется по субботам. Также установлено, что те, кто родился в июне, принимают меньше приглашений, чем рождённые в октябре.

В среднем пользователи соцсети поддерживают дружбу в течение 4,5 лет: 26% стали друзьями менее года назад, тогда как 9% сохраняют свои связи более 10 лет. Некоторые предпочитают регулярно обновлять свой список друзей, особенно пользователи младше 20 лет, с соотношением 51 удалённого друга на 100 добавленных. Мужчины более активны в удалении знакомых, с соотношением 40 удалённых на 100 новых друзей, в то время как у женщин это соотношение составляет 36. Среднее количество друзей у женщин выше — 132 по сравнению с 111 у мужчин. Важно отметить, что только 4% пользователей уточнили свой семейный статус как «женат» или «замужем».