Пользователи VK пожаловались на «засорённые» карточки контактов

Проблема с записями в смартфоне была связана с дублированием VK ID в адресной книге. Избыточные записи замедляли процесс поиска в записной книжке на iPhone, особенно при большом количестве контактов. Несколько пользователей сообщили об этой неисправности, что вызвало волну обсуждений в СМИ.

Команда поддержки «ВКонтакте» признала наличие проблемы и сообщила, что её решение потребует времени, утверждая, что из-за большого числа задач не всегда удаётся оперативно реагировать. Тем не менее, техническую неисправность удалось устранить 13 декабря, согласно заявлению пресс-службы.

Представитель «ВКонтакте» подчеркнул, что платформа теперь работает стабильно, и у новых пользователей ошибка с дублированием не возникает. Однако у тех, кто столкнулся с проблемой до обновления, лишние записи остались. Даже после рекомендаций по обновлению приложения и его перезапуску, пользователь отметил, что проблема сохраняется, добавив, что возможное ускорение поиска может быть связано с заменой смартфона.

Эксперты указывают на возможное техническое сбои при синхронизации iPhone с сервисами «ВКонтакте». По их мнению, для устранения проблемы разработчикам нужно скорректировать код, отвечающий за аутентификацию пользователей. Однако пользователи, столкнувшиеся с проблемой, могут временно удалить приложение «ВКонтакте» до выхода исправленной версии.