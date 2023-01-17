Пользователи ВКонтакте смогут распознавать фото- и видеоподделки, созданные искусственным интеллектом

Сообщается, что в первую очередь новая возможность будет полезна пользователям, которые хотят распознать дипфейк-материалы. Для этого им предложат загрузить фото или видео на платформу, после чего вручную проверить медиа на достоверность. ВКонтакте выдаст заключение о «подлинности» лиц в кадре.

ВКонтакте уже ведёт работу над технологией распознавания дипфейков. Появится возможность проверить загруженные на платформу фотографии или ролики на наличие манипуляций, связанных с лицом, например, изменения в редакторах или замены одного человека на другого. ВКонтакте

Напомним, что не так давно стало известно об использовании нейросетей российскими школьниками. С помощью искусственного интеллекта они делают домашние задания.