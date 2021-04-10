Пользователи заметили, что контакты из черного списка в WhatsApp могут следить за статусами

Отметим, что при добавлении человека в черный список, предполагается, что он больше не сможет смотреть статусы пользователя, инициировавшего блокировку. В то же время, по словам пользователей, у таких контактов все же есть возможность смотреть их статусы.

Также пользователи обратили внимание на то, что смотреть их статусы могут даже те контакты, которые не были сохранены в памяти смартфона. При корректном сценарии, чтобы люди следили за статусами друг друга, они оба должны сохранить номера на устройствах. Отмечается, что эта ситуация появляется периодически.