Пользовательская база Facebook достигла трети населения планеты

Для того, чтобы человек считался “регулярно посещающим соцсеть”, он должен заходить в Facebook как минимум раз в месяц. При этом, что интересно, согласно официальной статистики самой компании, ее соцсеть, в декабре прошлого года, посещало не менее 1,66 млрд человек в день! С подобными показателями как-то даже неудивительно, что выручка Facebook за 2019 год составила более 70 млрд долларов, тем самым став больше на 27% в сравнении с 2018 годом.

Напомним, что несмотря на постоянный рост, Facebook из года в год оказывается в центре громких скандалов, связанных с утечкой данных пользователей. Так, в конце декабря появилась информация о том, что информация о более чем 267 млн пользователей соцсети оказалась доступна любому желающему.