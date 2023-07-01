Пользователям без учётной записи Twitter запретят читать сообщения и смотреть видео

Если у желающего зайти в Twitter нет учётной записи, при попытке просмотра контента появится окошко с предложением авторизоваться или зарегистрироваться. Закрыть это окошко нельзя. Ранее подобное ограничение действовало только в отношении контента «18+».

Это второе крупное ограничение для незарегистрированных пользователей: в апреле для них исчезла возможность поиска по соцсети.

Ни Илон Маск, ни кто-то из представителей компании ранее не анонсировали новое ограничение.