Пользователям без учётной записи Twitter запретят читать сообщения и смотреть видео

16:43, 01 июля 2023
1 мин.
Пользователям без учётной записи Twitter запретят читать сообщения и смотреть видеоОкошко с предложением регистрации закрыть не получится
В Twitter появилось новое ограничение: незарегистрированные пользователи не смогут читать сообщения, просматривать видео и профили.
Если у желающего зайти в Twitter нет учётной записи, при попытке просмотра контента появится окошко с предложением авторизоваться или зарегистрироваться. Закрыть это окошко нельзя. Ранее подобное ограничение действовало только в отношении контента «18+».
Это второе крупное ограничение для незарегистрированных пользователей: в апреле для них исчезла возможность поиска по соцсети.
Ни Илон Маск, ни кто-то из представителей компании ранее не анонсировали новое ограничение.
Источник:Inc.
Автор:Андрей КадуковТеги: