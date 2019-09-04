Пользователям Facebook разрешили блокировать распознавание их лиц

Команда социальной сети Facebook объявила о запуске новой функции. Речь идёт о возможности отключить распознавание лица на опубликованных в соцсети фотографиях.

Ранее эта функция была автоматически активирована для част пользователей. Теперь она доступна для всех пользователей соцсети. Обновление станет доступно постепенно в течение нескольких недель.

У новых пользователей Facebook теперь по умолчанию отключено распознавание лиц, но её можно активировать в настройках самостоятельно. После активации, Facebook сможет находить лицо пользователя на фотографиях, загруженных в соцсеть. Если кто-то загрузил фото человека, он сможет получить об этом уведомление.