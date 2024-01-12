Пользователям рассказали, как можно заново использовать старые карты памяти

21:35, 12 января 2024
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Пользователям рассказали, как можно заново использовать старые карты памятиЖурналисты дали несколько советов
Специалисты издания SlashGear рассказали пользователям, как можно вдохнуть вторую жизнь в старые карты памяти.
По словам журналистов, пригодятся карты памяти от старых телефонов, фотоаппаратов и другой техники, в которой эти накопители применялись. Их можно использовать для распределения и сохранения важных данных и за счёт размера хранить в тайниках или, например, носить с собой.
На карты памяти можно также дублировать операционную систему и различные приложения для использования на других компьютерах. Кроме того, журналисты SlashGear советуют применять старые карты памяти на консолях, в телевизорах и на мини-компьютерах.
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