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Наука и технологии
21:35, 12 января 2024
1 мин.

Пользователям рассказали, как можно заново использовать старые карты памяти

Журналисты дали несколько советов

Специалисты издания SlashGear рассказали пользователям, как можно вдохнуть вторую жизнь в старые карты памяти.

По словам журналистов, пригодятся карты памяти от старых телефонов, фотоаппаратов и другой техники, в которой эти накопители применялись. Их можно использовать для распределения и сохранения важных данных и за счёт размера хранить в тайниках или, например, носить с собой.

На карты памяти можно также дублировать операционную систему и различные приложения для использования на других компьютерах. Кроме того, журналисты SlashGear советуют применять старые карты памяти на консолях, в телевизорах и на мини-компьютерах.

Источник:SlashGear
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#карта памяти
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#советы
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#данные
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