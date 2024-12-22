Пользователям t2 повысят цену на связь с начала 2025 года

Оператор Tele2 предупредил своих клиентов о предстоящем повышении цен на услуги связи с января 2025 года. Абонентская плата вырастет максимум на 70 рублей, уточнили в компании. Новые цены будут действовать до конца 2025 года, а изменения затронут лишь часть архивных тарифов. Некоторые клиенты отметили, что стоимость их услуг увеличится на 20%.

В Tele2 объяснили, что пересмотр цен связан с ростом расходов на обслуживание сетей и поддержание их качества. Представители компании добавили, что рост тарифов обусловлен удорожанием электроэнергии, логистики, оборудования и арендных ставок, а также санкционным давлением и увеличением регуляторной нагрузки. Открытые для подключения тарифы менять не планируется, подчеркнули в Tele2, гарантируя их неизменность.

Оператор напомнил, что уведомляет пользователей о любых изменениях не менее чем за 10 дней до их вступления в силу, как того требуют правила. В Tele2 заверили, что продолжат инвестировать в развитие сети, внедрение инноваций и новые продукты, чтобы сохранить высокое качество услуг.