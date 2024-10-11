Пользователям «ВТБ Онлайн» добавили новую функцию защиты счетов

Теперь клиенты ВТБ могут быстро отключить все свои устройства, имеющие доступ к «ВТБ Онлайн», или полностью заблокировать приложение. Пресс-служба банка сообщила о новой функции, которая поможет лучше защищать банковские данные пользователей.

Сделать это можно двумя способами: позвонив в контакт-центр или обратившись в отделение банка. ВТБ объясняет, что если вы решите использовать опцию «Отвязать все устройства», то все сессии на разных устройствах будут завершены, и доступ для злоумышленников будет закрыт. Для восстановления доступа достаточно будет снова войти в «ВТБ Онлайн». Если вы выбрали полную блокировку, разблокировать доступ можно будет в отделении или через банкомат. По словам представителей банка, при звонке в контакт-центр активировать опцию можно быстро, за одну минуту с помощью бота или оператора.

Как отметил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, такая функция может пригодиться в любой точке мира, так как поддержка банка доступна круглосуточно, включая звонки из-за границы. По статистике, после запуска новой технологии более 25% клиентов, которые звонили в контакт-центр, и более 45% посетителей офисов выбрали возможность «Отвязки всех устройств». ВТБ также предупреждает, что мошенники могут не сразу выводить средства со счетов, а могут подождать поступления крупных сумм, поэтому важно регулярно проверять подключённые устройства и быть внимательными к подозрительным ситуациям.