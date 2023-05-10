Пользуетесь ли вы Алисой от Яндекса? А вот более 70% россиян — нет

Пользуетесь ли вы Алисой от Яндекса? А вот более 70% россиян — нетИм это и не нужно
Большая часть россиян, около 70%, до сих пор не использует устройства умного дома в своей повседневной жизни.
Единственные девайсы, которые смогли проникнуть в дома большого числа россиян, это роботы-пылесосы и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты ВЦИОМ на основе опроса.
Самыми консервативными в отношении современных технологий оказались старшее поколение и жители сёл, среди которых около 85-87% не пользуются умными устройствами. Тем не менее, из числа тех, кто использует такие устройства, большинство делает это ежедневно или несколько раз в неделю.
В числе наиболее популярных устройств умного дома — роботы-пылесосы и умные колонки, которые были выбраны 58% и 44% пользователей соответственно.
Также был составлен портрет типичного пользователя умных устройств: это молодой человек в возрасте 25-34 лет, с высшим образованием, достаточно обеспеченный, живущий в Москве или Санкт-Петербурге.