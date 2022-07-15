Пользуетесь СДЭК? Вы в зоне риска: в Сеть утекли данные 25 миллионов пользователей сервиса

По данным РБК, компания столкнулась с публикацией в открытом доступе данных 25 млн её пользователей и 30 тыс контрагентов.

Вся информация уместилась в трёх файлах. Первый содержит более 160 млн записей с данными клиентов, в том числе фамилией, адресом электронной почты, а также кодами пунктов самовывоза. Во втором можно найти более 30 млн строк с информацией о физических и юридических лицах. Третий же файл содержит более 90 млн строк с телефонами и идентификаторами отправителя/получателя.

Представители СДЭК уже заявили, что прямо сейчас внутри компании проводится собственное расследование произошедшего. Дополнительных комментариев они пока что не дали.