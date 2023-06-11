Пользуются ситуацией: хакеры разослали российским компаниям письма о призыве и мобилизации

01:01, 11 июня 2023
1 мин.
Пользуются ситуацией: хакеры разослали российским компаниям письма о призыве и мобилизацииПри открытии архива в письме на компьютер загружается вирус
С первых дней июня хакеры активизировали атаки на российские компании фейковыми письмами о начале призыва и мобилизации. Об этом сообщила компания Bi.Zone.
Специалисты компании рассказали о массовой фишинговой рассылке. В письмах киберпреступники подделывают адрес отправителя, чтобы убедить адресата в том, что письма направлены госорганами.
В письмах содержится архив, при открытии которого на компьютер загружается троян DCRat, который позволяет получить полный контроль над системой.
«Мы с начала июня фиксируем массовую рассылку фишинговых писем, на этой неделе было несколько волн. Злоумышленники использовали спуфинг, то есть подделывали адрес отправителя, для получателя письмо выглядело как сообщение из госорганов», — рассказали в Bi.Zone.