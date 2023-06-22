«Поматоросил и бросил»: Россия потеряла интерес к исследованиям, ИИ

Финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта сокращается в текущем году по сравнению с прошлым. Проект «Контур.Торги» сообщает, что государство перераспределяет свои расходы на другие цели. Однако, к концу года ситуация может измениться.

Исследование указывает, что в 2022 году был установлен рекорд по затратам на разработку и исследования в области искусственного интеллекта. Общая сумма закупок составила 3 миллиарда рублей. Основной вклад внесло Министерство промышленности и торговли, которое провело тендер на 2,8 миллиарда рублей на исследования перспективных технологий, включая применение искусственного интеллекта в транспортных самолётах.

Однако в 2023 году наблюдается снижение финансирования исследований в области искусственного интеллекта. С января по июнь было проведено всего 13 тендеров на 43 миллиона рублей на изучение и разработку систем с использованием искусственного интеллекта. Эксперты проекта «Контур.Торги» отмечают, что государство уменьшает расходы на научные исследования в этой области и перераспределяет их на другие нужды.

Тем не менее, эксперты полагают, что к концу года ситуация может измениться, особенно учитывая интерес и важность исследований в области искусственного интеллекта, которые были подчёркнуты Министерством цифрового развития России.

Данные также показывают, что в 2020 и 2021 годах государственное финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта также сокращалось. В 2020 году было проведено 42 тендера на общую сумму 986 миллионов рублей. Самая крупная закупка была связана с разработкой искусственного интеллекта для управления новыми поколениями космических аппаратов, на которую было выделено 400 миллионов рублей.

В следующем году количество закупок выросло в 4 раза, но расходы сократились до 720 миллионов рублей. Одной из самых значительных закупок стала разработка цифровой системы мониторинга, диагностики и прогнозирования состояния технического оборудования с использованием искусственного интеллекта, на которую Орловский государственный университет потратил 84 миллиона рублей.