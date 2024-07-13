Помещение, откуда управляли «Миром» переоборудуют для управления РОС

Новая Российская орбитальная станция (РОС) будет управляться из того же зала, где раньше руководили полётами станции «Мир» и других орбитальных комплексов. Об этом рассказал академик РАН Владимир Соловьёв, генконструктор РКК «Энергия». После затопления «Мира» зал не использовался, но теперь в нем создадут центр управления РОС.

Соловьёв уточнил, что в Центре управления полётами есть два больших зала: «Мировский» и тот, откуда управляют МКС. Этот зал изначально был создан для программы «Энергия — Буран» и использовался для единственного полёта многоразового корабля «Буран». Когда МКС прекратит свою работу, зал управления также будет задействован для новых проектов.

Россия активно работает над созданием РОС, планируя развернуть станцию на околополярной орбите в период с 2027 по 2033 год. Стоимость проекта оценивается в 608,9 млрд рублей, из которых 150 млрд будет потрачено в первые три года. В 2027 году на орбиту отправится научно-энергетический модуль, а к 2030 году — универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули. Второй этап включает стыковку двух целевых модулей с 2031 по 2033 год. Проект РОС открыт для международного сотрудничества, и уже предложено участие странам Африки и БРИКС.