Наука и технологии
18:59, 03 октября 2023
1 мин.

Помните фильм «Гравитация»? Оказалось, что изначально его хотели снять в настоящем космосе

Но всё получилось немного иначе

Накануне стало известно, что режиссёр Альфонсо Куарон изначально планировал снять свой семикратный оскароносный фильм «Гравитация» в настоящем космосе.

Однако реализация этой идеи столкнулась с рядом проблем. Во-первых, съёмка в космосе потребовала бы огромных финансовых вложений. Во-вторых, главная актриса фильма, Сандра Буллок, была категорически против этой идеи из-за своего страха перед полётами — она пережила две авиакатастрофы.

Команда пыталась снять некоторые сцены на «Vomit Comet» — специальном самолёте, создающем условия невесомости на короткое время. Однако это не позволило получить достаточно длинные кадры.

NASA же, после прочтения сценария, где происходит катастрофа в космосе, отказалось поддерживать проект.

Таким образом, несмотря на амбициозные планы, «Гравитация» была снята на Земле с использованием передовых технологий компьютерной графики.

Новости партнеров
Новости партнеров