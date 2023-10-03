Помните фильм «Гравитация»? Оказалось, что изначально его хотели снять в настоящем космосе

Однако реализация этой идеи столкнулась с рядом проблем. Во-первых, съёмка в космосе потребовала бы огромных финансовых вложений. Во-вторых, главная актриса фильма, Сандра Буллок, была категорически против этой идеи из-за своего страха перед полётами — она пережила две авиакатастрофы.

Команда пыталась снять некоторые сцены на «Vomit Comet» — специальном самолёте, создающем условия невесомости на короткое время. Однако это не позволило получить достаточно длинные кадры.

NASA же, после прочтения сценария, где происходит катастрофа в космосе, отказалось поддерживать проект.

Таким образом, несмотря на амбициозные планы, «Гравитация» была снята на Земле с использованием передовых технологий компьютерной графики.