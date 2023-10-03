Помните фильм «Гравитация»? Оказалось, что изначально его хотели снять в настоящем космосе

Помните фильм «Гравитация»? Оказалось, что изначально его хотели снять в настоящем космосеНо всё получилось немного иначе
Накануне стало известно, что режиссёр Альфонсо Куарон изначально планировал снять свой семикратный оскароносный фильм «Гравитация» в настоящем космосе.
Однако реализация этой идеи столкнулась с рядом проблем. Во-первых, съёмка в космосе потребовала бы огромных финансовых вложений. Во-вторых, главная актриса фильма, Сандра Буллок, была категорически против этой идеи из-за своего страха перед полётами — она пережила две авиакатастрофы.
Команда пыталась снять некоторые сцены на «Vomit Comet» — специальном самолёте, создающем условия невесомости на короткое время. Однако это не позволило получить достаточно длинные кадры.
NASA же, после прочтения сценария, где происходит катастрофа в космосе, отказалось поддерживать проект.
Таким образом, несмотря на амбициозные планы, «Гравитация» была снята на Земле с использованием передовых технологий компьютерной графики.