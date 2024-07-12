Помните гигантскую Сферу в Лас-Вегасе? Стало известно, сколько видеокарт нужно для ее анимаций

Оказалась, что она генерирует свои впечатляющие изображения с помощью 150 графических ускорителей NVIDIA RTX A6000. При этом за создание анимации отвечает студия Sphere Studios.

Анимация имеет разрешение 16K и для получения качественного изображения требуется «три слоя 16K с 60 fps».

Каждый графический ускоритель RTX A6000 обладает 10 752 вычислительными ядрами и 48 ГБ видеопамяти.

Суммарно это 1 612 800 ядер и 7200 ГБ памяти GDDR6, которые используются для стриминга изображения с помощью NVIDIA BlueField DPU, интерфейса ConnectX-6 DX NIC и программного обеспечения NVIDIA Rivermax.

Все это позволяет добиться полной синхронности видео на всех дисплеях Сферы.

Напомним, что проект Сферы обошелся в $2.3 млрд и, по данным PCGamer, потребляет 28 Мегаватт энергии.