Помните насадки Zeiss с презентации шлема Apple? Они будут продаваться как минимум за $300 за пару

Несмотря на то, что анонс всё ещё свеж в памяти, есть немало моментов, которые вызывают вопросы. И мы бы хотели получить на них ответы. Один из них касается стоимости съёмных линз от Zeiss для людей с проблемами со зрением.

Популярный инсайдер из Bloomberg Марк Гурман заявил, что просить за них будут не менее $300. При этом цена может достигать и вовсе непомерных $600. Это внушительная сумма, но с учётом того, что Apple продает ножки для Mac Pro за $299 и колёса для Mac Pro за $699, она не вызывает удивления.

К тому же вряд ли кто-то, кто купит гарнитуру за $3500, откажется от линз, необходимых для её использования.