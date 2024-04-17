Помните нелепого человекоподобного робота Boston Dynamics Atlas? Его разработку официально отменили

Это кажется странным шагом на фоне многомиллионных инвестиций, льющихся в робототехнику, однако, вероятно, Atlas уходит со сцены, чтобы уступить место чему-то новому.

Уже несколько лет компания фокусируется на коммерциализации технологий, а с приходом нового CEO, Роба Плайтера, этот курс еще сильнее укрепился.

Учитывая огромный интерес к похожим разработкам от Agility, Figure, 1X и Apptronik, логично предположить, что Boston Dynamics как минимум всерьез рассматривала возможность коммерческого применения гуманоидных роботов.