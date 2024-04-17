Помните нелепого человекоподобного робота Boston Dynamics Atlas? Его разработку официально отменили

Помните нелепого человекоподобного робота Boston Dynamics Atlas? Его разработку официально отменилиУшла эпоха
Это кажется странным шагом на фоне многомиллионных инвестиций, льющихся в робототехнику, однако, вероятно, Atlas уходит со сцены, чтобы уступить место чему-то новому.
Уже несколько лет компания фокусируется на коммерциализации технологий, а с приходом нового CEO, Роба Плайтера, этот курс еще сильнее укрепился.
Учитывая огромный интерес к похожим разработкам от Agility, Figure, 1X и Apptronik, логично предположить, что Boston Dynamics как минимум всерьез рассматривала возможность коммерческого применения гуманоидных роботов.
Конечно, Atlas стоял у истоков нынешней волны робототехники – в июле исполнилось 10 лет со дня его дебюта. Робот создавался в сотрудничестве с DARPA и активно использовался в различных испытаниях.
Однако, несмотря на значительный прогресс со дня анонса, некоторые аспекты Atlas, например, его гидравлика, уже устарели по современным стандартам.