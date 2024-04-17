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Наука и технологии
Опубликовано 17 апреля 2024, 07:37
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Помните нелепого человекоподобного робота Boston Dynamics Atlas? Его разработку официально отменили

Ушла эпоха
Во вторник компания Boston Dynamics, принадлежащая Hyundai, официально сняла с разработки своего человекоподобного робота Atlas.
Помните нелепого человекоподобного робота Boston Dynamics Atlas? Его разработку официально отменили
© TechCrunch

Это кажется странным шагом на фоне многомиллионных инвестиций, льющихся в робототехнику, однако, вероятно, Atlas уходит со сцены, чтобы уступить место чему-то новому.

Уже несколько лет компания фокусируется на коммерциализации технологий, а с приходом нового CEO, Роба Плайтера, этот курс еще сильнее укрепился.

Учитывая огромный интерес к похожим разработкам от Agility, Figure, 1X и Apptronik, логично предположить, что Boston Dynamics как минимум всерьез рассматривала возможность коммерческого применения гуманоидных роботов.

Помните нелепого человекоподобного робота Boston Dynamics Atlas? Его разработку официально отменили
© TechCrunch

Конечно, Atlas стоял у истоков нынешней волны робототехники – в июле исполнилось 10 лет со дня его дебюта. Робот создавался в сотрудничестве с DARPA и активно использовался в различных испытаниях.

Однако, несмотря на значительный прогресс со дня анонса, некоторые аспекты Atlas, например, его гидравлика, уже устарели по современным стандартам.

Источник:TechCrunch
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Boston Dynamics
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#робот