Помните неловкость из-за расстёгнутой на публике ширинки? Новые брюки не допустят подобного

Энтузиаст по имени Ги Дюпон решил навсегда избавиться от этой неловкой проблемы и создал умные брюки, которое помогут вам избежать подобных ситуаций.

Дюпон прикрепил датчик Холла внутрь ширинки своих джинсов, в нижнюю часть молнии. Сам бегунок молнии он оснастил мощным магнитом, который активирует датчик, когда молния находится в открытом положении.

В кармане джинсов установлен микроконтроллер ESP32, который отслеживает состояние датчика. Если он обнаруживает, что молния открыта слишком долго, то на смартфон владельца падает специальное уведомление.

Система мониторинга положения молнии, которую придумал Ги, на первый взгляд кажется сложной, но на самом деле она проста и эффективна. Однако добавление подобной технологии в обычные джинсы, как заметили критики, усложняет процесс их использования.