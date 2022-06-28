Помните вирусные видео про Кибердеревню? По ним снимут российский сериал

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Помните вирусные видео про Кибердеревню? По ним снимут российский сериалЗвучит как потенциально интересная история
Пару лет назад рунет взорвали ролики, описывающие реалии жизни в альтернативной России, в которой киберпанк стал реальностью. Все они выходили под общим названием — Кибердеревня.
И вот, как стало известно, по их мотивам Кинопоиск выпустит полноценный сериал. Проект должен стать одним из первых, выпущенных из-под крыла нового продюсерского центра компании — «Плюс Студия».
Сообщается, что грядущая научно-фантастическая комедия «расширит вселенную», созданную авторами YouTube-канала birchpunk. Она расскажет историю фермера Николая, который живёт со своей семьёй в кибердеревне на Марсе.
Мы создаём мир, смешивая нашу национальную органику и высокие технологии, комедию и научную фантастику, космос и сельское хозяйство… это как если бы в одном сценарии сошлись «Любовь и голуби» и «Звёздные войны». Считаем, что лучшего дома для нашего проекта не найти.
Валерий Федорович
Шоураннер проекта
На данный момент известно, что старт съёмок намечен на конец 2022 года.