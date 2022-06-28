Помните вирусные видео про Кибердеревню? По ним снимут российский сериал

И вот, как стало известно, по их мотивам Кинопоиск выпустит полноценный сериал. Проект должен стать одним из первых, выпущенных из-под крыла нового продюсерского центра компании — «Плюс Студия».

Сообщается, что грядущая научно-фантастическая комедия «расширит вселенную», созданную авторами YouTube-канала birchpunk. Она расскажет историю фермера Николая, который живёт со своей семьёй в кибердеревне на Марсе.