Помните вирусные видео про Кибердеревню? Вышел первый трейлер сериала по их мотивам

Сериал, созданный Сергеем Васильевым, ожидается на Кинопоиске уже этой осенью. Сюжет проекта переносит нас в 2100 год. Главный герой, Николай, живёт на Марсе в кибердеревне и ведёт роботизированное хозяйство.

Всё меняется, когда на планету прилетает руководитель большой корпорации Барагозин, который планирует построить завод на месте деревни. Николай решает отправиться в опасное путешествие на Землю, чтобы защитить свой дом.

В сериале зрители увидят как знакомых персонажей, так и новых. Одним из новых героев станет робот, найденный Николаем на свалке.

Несмотря на то что робот устаревший и ржавый, он трудолюбив и верен своему хозяину. В то же время у него есть особенность: при определённых обстоятельствах его характер может резко измениться.