Помощник Путина предложил полностью запретить смартфоны в российских школах

И выразил недоумение, почему этого не произошло до сих пор

Бывший министр культуры России, а сейчас помощник президента Владимир Мединский, посетил ВУЗы Самары, где читал лекции о важности изучения и преподавания истории. В ходе одной из лекций Мединский коснулся темы смартфонов у школьников.