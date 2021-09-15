Помощник Путина предложил полностью запретить смартфоны в российских школах

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Помощник Путина предложил полностью запретить смартфоны в российских школахИ выразил недоумение, почему этого не произошло до сих пор
Бывший министр культуры России, а сейчас помощник президента Владимир Мединский, посетил ВУЗы Самары, где читал лекции о важности изучения и преподавания истории. В ходе одной из лекций Мединский коснулся темы смартфонов у школьников.
По словам чиновника, учителям всё труднее заинтересовывать школьников в своих предметах из-за того, что они свободно пользуются смартфонами на уроках. Это не только отвлекает, но и мешает образовательному процессу как таковому – при желании ученики могут «нагуглить» едва ли не любой ответ.
Мединский призвал запретить в школах любые гаджеты. Также он отметил, что не понимает, почему этот вопрос до сих пор не решён на федеральном уровне. «Для меня страшная загадка, почему до сих пор на федеральном уровне не запрещено использование в школах смартфонов и мобильных телефонов», – подчеркнул Владимир Мединский.