Поможет ли общий прайс-лист добиться «рыночных» и «справедливых» цен на госзакупки ПО в России

В прайс-листе будут установлены допустимые диапазоны цен, зависящие от объема закупаемого софта. Это решение обеспечит прозрачность ценообразования в условиях перехода на отечественные продукты, чтобы одинаковое ПО не приобреталось по разным ценам при схожих условиях, сообщил РБК представитель министерства.

Василенко отметил, что прозрачность действительно важна, особенно с учетом ограниченного набора уникального ПО для госсектора. Однако, единые цены возможны только для коробочных решений, тогда как адаптированные продукты требуют значительных доработок для конкретного заказчика. Даже базовое ПО варьируется по цене в зависимости от поддержки, модулей и уровня кастомизации. Полный прайс-лист может не учесть эти нюансы.