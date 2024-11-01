Поможет ли общий прайс-лист добиться «рыночных» и «справедливых» цен на госзакупки ПО в России

Поможет ли общий прайс-лист добиться «рыночных» и «справедливых» цен на госзакупки ПО в РоссииРассказал эксперт
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В прайс-листе будут установлены допустимые диапазоны цен, зависящие от объема закупаемого софта. Это решение обеспечит прозрачность ценообразования в условиях перехода на отечественные продукты, чтобы одинаковое ПО не приобреталось по разным ценам при схожих условиях, сообщил РБК представитель министерства.
Василенко отметил, что прозрачность действительно важна, особенно с учетом ограниченного набора уникального ПО для госсектора. Однако, единые цены возможны только для коробочных решений, тогда как адаптированные продукты требуют значительных доработок для конкретного заказчика. Даже базовое ПО варьируется по цене в зависимости от поддержки, модулей и уровня кастомизации. Полный прайс-лист может не учесть эти нюансы.
Более того. Очень часто клиент выбирает вендора, в том числе ориентируясь на дорожную карту развития продукта, которую ему показывают на этапе пресейла. Без нее вы вряд ли проведете более или менее крупную сделку — коробочная версия требует регулярных обновлений и развития функциональности. И стоимость этих заложенных в роудмэп доработок тоже влияет на то, по какой цене вы покупаете ПО у вендора.
Инициатива Минцифры может повысить прозрачность, но гибкость в ценообразовании также важна. Василенко предлагает открытое ценообразование на базовые версии и свободу в скидках, что обеспечит и конкурентные, и прозрачные условия закупок.