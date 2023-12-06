Понеслась: в России вслед за Telegram оштрафовали соцсеть TikTok

По информации, штраф назначен в связи с неудалением TikTok запрещённой информации.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ в отношении организации ТикТок ПТИ.ЛТД (TikTok Pte.Ltd) - ТикТок ПТИ.ЛТД (TikTok Pte.Ltd) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 000 руб. 00 коп.», — сказано сообщении.