Понеслась: в США обратились к госрегулятору за признанием спотовых Ethereum-ETF

Опубликовано 31 марта 2024, 12:00
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Понеслась: в США обратились к госрегулятору за признанием спотовых Ethereum-ETFЭта монета безопаснее, чем биткоин
Руководство компании ConsenSys, разработчика криптокошелька MetaMask, направило письмо главе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслеру с просьбой рассмотреть возможность признания спотовых Ethereum-ETF по аналогии с биткоином.
В письме отмечено, что Ethereum — вторая по потенциалу и обороту активов криптовалюта после BTC, а безопасность PoS во второй по капитализации криптовалюте даже выше, чем Proof-of-Work в биткоине.
К преимуществам Eht в ConsenSys относят и распределённый процесс верификации, встроенные механизмы борьбы с мошенничеством и всякого рода манипуляциями, высокую стоимость атаки и экологические преимущества по сравнению с Bitcoin.
«Мы настоятельно призываем SEC признать передовую защиту Ethereum, которая не только соответствует, но и превышает безопасность и устойчивость биткоин-ETF, ранее одобренных SEC», — подчёркивается в письме.