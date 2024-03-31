Понеслась: в США обратились к госрегулятору за признанием спотовых Ethereum-ETF

В письме отмечено, что Ethereum — вторая по потенциалу и обороту активов криптовалюта после BTC, а безопасность PoS во второй по капитализации криптовалюте даже выше, чем Proof-of-Work в биткоине.

К преимуществам Eht в ConsenSys относят и распределённый процесс верификации, встроенные механизмы борьбы с мошенничеством и всякого рода манипуляциями, высокую стоимость атаки и экологические преимущества по сравнению с Bitcoin.

«Мы настоятельно призываем SEC признать передовую защиту Ethereum, которая не только соответствует, но и превышает безопасность и устойчивость биткоин-ETF, ранее одобренных SEC», — подчёркивается в письме.