Понижающее уровень холестерина лекарство оказалось эффективным против COVID-19

Во время изучения вопроса, специалисты провели скрининг потенциальных препаратов. Frontiers in Pharmacology пишет, что сразу две независимые лаборатории протестировали фенофибрат и фенофибриновую кислоту на культивируемых клетках Vero. Предварительно они инфицировали их двумя разными изолятами коронавируса.

По итогу в обоих случаях препараты снижали вирусную инфекцию до 70%, но лишь при использовании клинически значимых концентраций. Так как на сегодняшний день лекарство успешно выступает в качестве средства для борьбы с высоким уровнем холестерина и липидов в крови, учёные хотят проверить его в качестве потенциального терапевтического средства от коронавируса.