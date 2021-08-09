Понижающее уровень холестерина лекарство оказалось эффективным против COVID-19

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Понижающее уровень холестерина лекарство оказалось эффективным против COVID-19Проверенное средство может оказаться полезным в борьбе с новой инфекцией
В сети появилась информация об интересных результатах исследования международной группы учёных. Так, они обнаружили эффективность фенофибрата в вопросе уничтожения коронавируса COVID-19 в клетках человека.
Во время изучения вопроса, специалисты провели скрининг потенциальных препаратов. Frontiers in Pharmacology пишет, что сразу две независимые лаборатории протестировали фенофибрат и фенофибриновую кислоту на культивируемых клетках Vero. Предварительно они инфицировали их двумя разными изолятами коронавируса.
По итогу в обоих случаях препараты снижали вирусную инфекцию до 70%, но лишь при использовании клинически значимых концентраций. Так как на сегодняшний день лекарство успешно выступает в качестве средства для борьбы с высоким уровнем холестерина и липидов в крови, учёные хотят проверить его в качестве потенциального терапевтического средства от коронавируса.