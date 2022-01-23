Попал под “Град”: Россия обновит производство реактивных систем залпового огня

Согласно статье на сайте “Ростеха”, производство систем “Град” пройдет модернизацию. Помимо этого, в интересах Минобороны России и других заказчиков, ведутся работы над проектом серийного производства новой реактивной системы залпового огня “Торнадо-Г”, на основе вышеописанной РСЗО “Град”.

В госкорпорации отметили востребовательность “Града” даже спустя почти 60 лет. Сообщается, что “живучесть” новой машины “Торнадо-Г” выросла почти в пять раз. Его оснастили спутниковой навигационной системой. Это снижает риск поражения ответным огнем противника. При этом машину также оснастили новыми боеприпасами.