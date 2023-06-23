Попкорн из микроволновки оказался опасен для здоровья

Последние исследования связывают PFAS с негативными последствиями для здоровья. Например, из-за них люди сталкиваются с повышенным кровяным давлением, проблемами с печенью, раком и прочими заболевания.

В то ж время PFAS можно найти во многих предметах повседневного использования, включая чистящие средства, посуду с антипригарным покрытием, текстиль, краски, косметику и другие продукты.

Помимо этого, данное вещество было найдено в повышенных количествах в организме людей, которые регулярно употребляют попкорн из микроволновой печи. В связи с этим специалисты рекомендовали ограничить потребление данного лакомства.

Если вы хотите заменить его, можно выбрать другой вид перекуса или приготовить попкорн на плите.