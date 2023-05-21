Поплавали в Ладоге, нырнём и в Валааму: продолжение находок российских дайверов

Мы уже писали об экспедиции, проводимой как часть исследовательского проекта «Наследие ладожских глубин», обнаружила на дне Ладожского озера артефакты, относящиеся к XIX — началу ХХ века. Среди них нашёлся затонувший корабль и несколько старинных бутылок. Теперь же исследователи отправились к острову Валаам. После проведения обследования акватории, дайверам удалось обнаружить и определить местонахождение затонувшего корабля. Руководитель проекта Сергей Куликов подчеркнул, что корабль требует дальнейших погружений для определения его возраста и происхождения. Он также уверен, что на корабле могут находиться ещё множество интересных артефактов.

Под рушащимися частями корабля дайверы также обнаружили несколько старинных бутылок. Никита Князев, участник экспедиции, описал эти находки. Среди прочего он отметил, что на одной из бутылок есть надпись: «Завед. искусств. мин. водъ. Гойери Редлихъ въ Москвѣ», грамматика которой указывает на вторую половину XIX — начало ХХ века, а другая бутылка имеет изображения и надписи, связанные с Валаамским монастырём.

Все найденные артефакты, включая иконы и бутылки, передаются в музеи Валаамского монастыря. Среди самых интересных находок последних лет была икона Николая Чудотворца, которая была обнаружена два года назад. Сергей Куликов подчеркнул, что надеется на поддержку исторических основателей монастыря, преподобных Сергия и Германа, в ходе этой экспедиции. Пресс-секретарь Валаамского монастыря Михаил Шишков также отметил, что во время экспедиции дайверы сделали новую символическую находку — бутылочку с изображением преподобных Сергия и Германа.