Популярная добавка для похудения оказалась опасной для людей с ожирением

Исследование на мышах показало, что триптофан способствует тревожности и приводит к проблемам с пищеварением у склонных к ожирению животных. Стоит отметить, что триптофан представляет из себя аминокислоту, которой богаты разные продукты. В их число входит как мясо, так и яйца и бобовые. Опасность же представляет триптофан в составе БАДов, поскольку его в них содержится больше. Так, при переваривании эта аминокислота способна выделять токсины, которые и отражаются на нервной системе.

По словам врача-диетолога Марины Аплетаевой, БАДы с триптофаном имеют в составе и ряд других элементов, которые вредят кишечной микробиоте.