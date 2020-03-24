Популярная игра Death Stranding помогла китайцу придумать защитную капсулу от коронавируса для ребенка

Разработал устройство житель Китая по имени Цао Цзюньцзе, причем он даже не скрывает, какой именно игрой вдохновлялся при проектировании капсулы. В ней он, к слову, переносит своего собственного малыша в условиях пандемии нового коронавируса. Что интересно, мужчина продумал даже такие мелочи, как наличие в устройстве воздушного фильтра, специальной перчатки — все это позволяет ему не бояться за здоровье своего ребенка во время прогулки по улице.

Напомним, что в самом Китае эпидемия коронавируса снижает обороты — за последние сутки в стране зарегистрировано лишь 78 случаев заражения.