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Популярная игра Death Stranding помогла китайцу придумать защитную капсулу от коронавируса для ребенка
Воистину, Кодзима — гений!
Последняя на сегодняшний день игра гениального Хидео Кодзимы — Death Stranding — уже успела стать культовой, не в последнюю очередь благодаря своим необычным игровым механикам. Но, как это ни странно, популярная игра также способна остаться в умах людей благодаря тому, что именно она помогла китайцу придумать защитную капсулу от коронавируса, в которую он теперь периодически помещает своего ребенка.
Разработал устройство житель Китая по имени Цао Цзюньцзе, причем он даже не скрывает, какой именно игрой вдохновлялся при проектировании капсулы. В ней он, к слову, переносит своего собственного малыша в условиях пандемии нового коронавируса. Что интересно, мужчина продумал даже такие мелочи, как наличие в устройстве воздушного фильтра, специальной перчатки — все это позволяет ему не бояться за здоровье своего ребенка во время прогулки по улице.
Напомним, что в самом Китае эпидемия коронавируса снижает обороты — за последние сутки в стране зарегистрировано лишь 78 случаев заражения.