Популярная компания выпустит сменные панели для PlayStation 5, даже несмотря на возможный иск от Sony

Около полутора месяцев назад популярный производитель наклеек для гаджетов dbrand отозвал крупную партию скинов для PlayStation 5. Тогда фанаты бренда недоумевали, т.к. не могли понять, с чем связано это решение. И вот, сама компания взялась внести ясность: она осталась недовольна качеством финального продукта, из-за чего решила начать выпуск полноценных чёрных сменных панелей для консоли. И, судя по всему, компанию не остановит даже возможный иск от Sony.