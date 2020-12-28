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Популярная компания выпустит сменные панели для PlayStation 5, даже несмотря на возможный иск от Sony
dbrand как всегда ходит по краю
Около полутора месяцев назад популярный производитель наклеек для гаджетов dbrand отозвал крупную партию скинов для PlayStation 5. Тогда фанаты бренда недоумевали, т.к. не могли понять, с чем связано это решение. И вот, сама компания взялась внести ясность: она осталась недовольна качеством финального продукта, из-за чего решила начать выпуск полноценных чёрных сменных панелей для консоли. И, судя по всему, компанию не остановит даже возможный иск от Sony.
В посте dbrand, опубликованном на Reddit, компания заявляет о «начале массового производства лицевых панелей для PlayStation 5 в конце года». При этом она уточняет, что не станет принимать предварительные заказы до тех пор, пока у неё на складах в Торонто не скопится достаточного количества аксессуаров.
Если CD PROJEKT RED (создатели Cyberpunk 2077 — прим. редакции) и научили нас чему-то, то это тому, что продавать продукт до окончания его разработки — это плохая идея.
Стоит отметить, что смелость dbrand удивляет. Ранее подобные панели уже пыталась продавать компания PlateStation 5. Но в итоге Sony пригрозила ей иском в суде, из-за чего производитель сменил название и временно отменил производство аксессуара.