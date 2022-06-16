Популярная летняя ягода оказалась способна помочь похудеть

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Популярная летняя ягода оказалась способна помочь похудетьА также защититься от очень неприятной болезни
Лето — отличная пора для сброса лишнего веса. В том числе за счёт того, что очень доступными становятся продукты, которые помогают похудеть.
Так, например, по словам известного российского врача-диетолога Михаила Гинзбурга, обыкновенная вишня должна стать обязательной частью рациона тех, кто хочет начать весить меньше.
Помимо того, что вишня в целом достаточно низкокалорийна, она также содержит в себе специфические пищевые волокна — пектины.
Пектины замедляют всасывание питательных веществ в кишечнике и удлиняют период сытости. То есть мы можем съесть меньше пищи, а чувствовать сытость дольше.
Михаил Гинзбург
Коллега Гинзбурга, врач Сергей Агапкин, также рассказал о ещё одном полезном свойстве вишни. Речь идёт о защите ягоды от подагры — заболевания, возникающего из-за высокого уровня мочевой кислоты в организме.