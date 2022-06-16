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Популярная летняя ягода оказалась способна помочь похудеть

А также защититься от очень неприятной болезни

Лето — отличная пора для сброса лишнего веса. В том числе за счёт того, что очень доступными становятся продукты, которые помогают похудеть.