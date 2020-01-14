Популярная онлайн платформа позволит определенным пользователям ругаться и унижать других людей

Правда, стоит понимать, что данное заявление касается лишь тех стримеров, которые страдают от синдрома Туретта, а значит неспособны себя контролировать в определенные моменты. Так, программ-менеджер и дизайнер Twitch Дейли Круз выступил с официальной поддержкой таких стримеров: ”Стримеры с синдромом Туретта, такие как Sweet Anita или NarinDipity, являются частью Twitch. Вам тут всегда будут рады”.

Напомним, что синдром Туретта — это определенное расстройство центральной нервной системы, в рамках которого человек передергивается, морщит физиономию, передразнивает собеседника либо показывает различные неприличные жесты с выкрикиванием оскорблений. При этом от подобного недуга могут страдать люди совершенно разных возрастов.