Наука и технологии
Сегодня 17:15
Популярная соцсеть начнет удалять видео с "некрасивыми людьми" и "бедностью"
Об этом говорят утекшие в сеть внутренние документы компании
Издание The Intercept опубликовало материал, согласно которому модераторам популярной соцсети TikTok было дано указание — удалять видео, в которым фигурируют “некрасивые люди”, “бедность” и т.д.
Что интересно, на руках у журналистов оказался документ, в котором указано, на наличие каких именно моментов модераторы должны “сканировать” загружаемые пользователями ролики. В числе “особенностей”, которые должны быть замечены работниками соцсети значатся “трещины в стенах”, “нецензурные украшения” в собственных домах пользователей, а также какая-либо критика китайских властей.
С ответом по данному поводу выступил пресс-секретарь TikTok Джош Гартнер, который рассказал, что большую часть из тех принципов модерации, что утекли в сеть, сейчас соцсеть уже не использует. При этом о каких именно принципах идет речь, Гартнер не уточнил.