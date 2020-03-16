Популярная соцсеть начнет удалять видео с "некрасивыми людьми" и "бедностью"

С ответом по данному поводу выступил пресс-секретарь TikTok Джош Гартнер, который рассказал, что большую часть из тех принципов модерации, что утекли в сеть, сейчас соцсеть уже не использует. При этом о каких именно принципах идет речь, Гартнер не уточнил.