Популярное китайское средство для похудения назвали опасным для здоровья

Берберин — это вещество растительного происхождения, которое с древности использовалось в китайской медицине и теперь продаётся в интернет-магазинах.

В TikTok стали набирать миллионы просмотров ролики, в которых пользователи рассказывают об успешном похудении с помощью капсул с берберином. Однако, по словам Корка, воздействие вещества на организм человека недостаточно изучено, и его эффект для похудения не подтвержден.

Приём берберина может снизить эффективность других препаратов, которые принимает человек, а также вызвать побочные эффекты, например, тошноту и боль в желудке. Джейкобс подчеркнул, что употребление лекарств растительного происхождения без консультации со специалистом не соответствует методам китайской медицины.