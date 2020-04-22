Популярное лекарство признали бесполезным в борьбе с коронавирусом

Так, клинические испытания показали, что лопинавир+ритонавир и арбидол совершенно бесполезны в вопросе лечения и борьбы коронавируса. Что интересно, вышеописанные лекарственные средства были выбраны для исследования с связи с тем, что Национальная комиссия здравоохранения Китая еще 19 февраля текущего года внесла их в список рекомендованных для лечения коронавируса лекарств.

”Мы обнаружили, что ни лопинавир+ритонавир, ни арбидол не улучшают клинические результаты, но могут вызвать побочные эффекты”, — официально заявил заместитель директора Центра инфекционных болезней Восьмой народной больницы Гуанчжоу в Китае Линхуа Ли.