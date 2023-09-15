Популярное средство от насморка оказалось бесполезным

Этот ингредиент широко используется в препаратах, таких как Sudafed PE, Benadryl Allergy Plus Congestion и DayQuil Cold & Flu.

Комитет по безрецептурным лекарствам FDA пришёл к выводу, что фенилэфрин не облегчает заложенность носа при употреблении внутрь.

Однако, при прямом внесении в нос через спрей, эффективность препарата сохраняется. При пероральном приеме менее 1% фенилэфрина фактически попадает в кровоток и ткани носа.

В FDA объяснили, что прежние исследования препарата были недостаточно надёжными из-за малых размеров выборки и устаревших статистических методов. Теперь регуляторы не будут принимать такие методы при оценке эффективности препаратов.