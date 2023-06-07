Популярное в СССР блюдо назвали полезным для мужской потенции

По его словам, винегрет — это не просто красочное сочетание овощей. Специалист подчеркнул, что главный ингредиент салата, свекла, богата нитратами, которые не только улучшают потенцию, но и способствуют профилактике инфарктов и инсультов.

Но это не всё. Зелёный горошек, ещё один важный компонент винегрета, способствует быстрому заживлению ран, в то время как лук, содержащий аллицин, помогает нам в борьбе с раком.

Вместе с тем офтальмолог Михаил Коновалов, соведущий Гандельмана, подчеркнул важность моркови в этом блюде. Богатая витамином А, она помогает нам видеть в сумерках. Без него, как предупредил врач, у людей может развиться «куриная слепота».