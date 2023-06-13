Популярность устройств умного дома в России вырос почти в два раза

В качестве причины они назвали развитие технологий, доступность для потребителей и новые инновационные решения.

Анализируя покупательский спрос на гаджеты умного дома, СберМегаМаркет обнаружил рост интереса более чем на 85% в I квартале 2023 года по сравнению с прошлым годом. Интересно отметить, что средний чек в этой категории практически не изменился за год.

Абсолютным лидером продаж на маркетплейсе стали умные лампочки, количество заказов которых увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом.

Значительный рост продаж показали и умные розетки, которые заняли третье место в списке самых популярных товаров.

Датчики для умного дома занимают первое место по объёму продаж в денежном эквиваленте и второе место по количеству проданных товаров. В сравнении с прошлым годом, продажи этой подкатегории увеличились в 2,6 раза.

Наиболее популярными среди потребителей остаются бренды Mijia, Aqara и Xiaomi.